Masterchef 11 | le anticipazioni della puntata del 17 Febbraio tra grandi ritorni

Leggi su tutto.tv

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Il cooking show più conosciuto in Italia ritorna sui nostri schermi con una nuova imperdibilein cui vedremo due. Infatti dalle edizioni passate ritorneranno alcuni concorrenti che hanno lasciato un segno. Ma che cosa faranno? Leggi anche: Come vedere le repliche di11 Ledi11 Dopo la devastazione di Iginio Massari nella scorsache ha determinato l’eliminazione di Mime e Polone, gli aspiranti chef sono rimasti in pochi e devono contendersi un posto per la finalissima di. Per incoraggiare gli allievi e dar mostra di come dovrebbero affrontare quest’ultimo periodo nella cucina del talent, arrivano due ex concorrenti: la ...