Ex tronista di Uomini e Donne | “Il carcinoma è tornato più forte e cattivo di prima!” | il doloroso sfogo

Tramite il suo account di Instagram, Angela Artosin, ex tronista di Uomini e Donne, ha comunicato ai suoi follower che le è stato diagnosticato per la terza volta un carcinoma: "Essere forti stavolta è dura", ha commentato. L'ex di Uomini e Donne: "Il carcinoma è tornato più cattivo di prima!" Il carcinoma è tornato più...

