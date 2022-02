Covid, i dati: 70.852 nuovi casi e 388 morti. (Di martedì 15 febbraio 2022) Un altro calo del 30% dei contagi rispetto a una settimana fa, mentre continuano a diminuire i pazienti Covid ricoverati negli ospedali (-448 in area medica, -54 in terapia intensiva) e prosegue anche la lenta discesa dei decessi: oggi sono ancora 388 quelli segnalati nel bollettino del ministero della Salute, anche se 86 morti sono relative all’ultimo mese e non alle ultime 24 ore. I nuovi casi di Covid individuati oggi in Italia sono 70.852, frutto di 695.744 tamponi molecolari e antigenici: il tasso di positività resta ancora stabile al 10,2%. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 15 febbraio 2022) Un altro calo del 30% dei contagi rispetto a una settimana fa, mentre continuano a diminuire i pazientiricoverati negli ospedali (-448 in area medica, -54 in terapia intensiva) e prosegue anche la lenta discesa dei decessi: oggi sono ancora 388 quelli segnalati nel bollettino del ministero della Salute, anche se 86sono relative all’ultimo mese e non alle ultime 24 ore. Idiindividuati oggi in Italia sono 70.852, frutto di 695.744 tamponi molecolari e antigenici: il tasso di positività resta ancora stabile al 10,2%. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

