Napoli-Inter oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie A 2021/2022 (Di sabato 12 febbraio 2022) Tutto pronto per Napoli-Inter, sfida valevole per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022. Scontro al vertice tra i partenopei di Spalletti, secondi in classifica a quota 52 punti insieme al Milan, e i nerazzurri di Inzaghi, primi con 53 punti. Fischio d'inizio fissato per le ore 18.00 di sabato 12 febbraio allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. La partita sarà visibile in esclusiva per gli abbonati su DAZN. Sportface vi terrà aggiornati con notizie in tempo reale, cronaca e tabellino al termine, oltre agli highlights per non perdersi davvero nulla.

Inter : I nerazzurri sono in volo verso Napoli ?? #NapoliInter #Inter #SerieA #Football - 23_Frog : Verso Napoli-Inter ???? #ForzaInter #Inter #Training - Inter : ?? | SQUADRA Ecco i 2?2? giocatori convocati da Simone Inzaghi per #NapoliInter ?? - sportface2016 : #NapoliInter oggi in tv: ecco l' orario e come vedere in diretta la sfida di #SerieA 2021/2022 - xBruNope_ : RT @FredenSander: Ultime 10 partite: #Inter 4 gol subiti #Juventus 5 gol subiti #Napoli 6 gol subiti #Milan 7 gol subiti #Torino 9 gol subi… -