GF Vip | Sophie dà un calcio nelle parti basse di Alessandro | increscioso incidente VIDEO

(Di sabato 12 febbraio 2022) I concorrenti del GF Vip si stavano cimentando in un balletto in giardino quando, improvvisamente,ha dato unadin un punto piuttosto sensibile. Il giovane si è fatto piuttosto male e la ragazza è apparsa mortificata. La scena, chiaramente, ha generato un bel po’ di ironia sul web, anche perché il L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

ParliamoDiNews : Sophie Codegoni ammalia tutti al Grande Fratello Vip con il suo décolleté #sophie #codegoni #ammalia #fratello… - TizianaNunzi : Al Grande Fratello Vip i miei preferiti, anzi i miei finalisti sono: Davide, Soleil, Baru'e Sophie,quali sono i vostri finalisti? - redazionerumors : Sophie Codegoni ammalia tutti al Grande Fratello Vip: il suo décolleté è esplosivo #gfvip #sophale #sophiecodegoni - zazoomblog : “Non sta facendo una bella figura!” Sophie “analizza” il percorso di Alex al GF Vip – VIDEO - #facendo #bella… - blogtivvu : “Non sta facendo una bella figura!”, Sophie “analizza” il percorso di Alex al GF Vip – VIDEO -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Sophie

ComingSoon.it

...è stato messo a processo da parte di molti dei concorrenti del Grande Fratello2021 e dal conduttore che ha redarguito Alessandro Basciano per alcuni suoi comportamenti nei confronti di...Codegoni contro Alex Belli 'Non sta facendo una bella figura'Codegoni nelle scorse ore è tornata a parlare dell'ex concorrente (pronto al grande ritorno ) del Grande Fratello, Alex Belli . Chiacchierando con Nathalie Caldonazzo l'ex tronista di ...GF Vip, Alessandro Basciano fa un’inaspettata confessione davanti a tutti e riguarda la sua fidanzata Sophie Codegoni. Alessandro Basciano è entrato al GF Vip a metà dicembre, tra i nuovi ingressi, ...Alex Belli, come hanno saputo anche i concorrenti, dovrebbe rientrare per la seconda volta nella casa del “Grande Fratello Vip” durante ... Soon“, anche Sophie Codegoni ha menzionato la ...