Sci alpino, pagelle slalom femminile: Mikaela Shiffrin stecca, vittoria col brivido per Petra Vlhova (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Sulla "Ice River" di Yanqing va in scena uno degli slalom più imprevedibile degli ultimi anni, condizionato dall'uscita della regina Mikaela Shiffrin. Petra Vlhova, dominatrice della specialità nel corso di questa stagione, vince di misura su Katharina Liensberger (+0"08) e su Wendy Holdener (+0"12) grazie alla tracciatura strategicamente impeccabile del suo allenatore che allo stesso tempo è riuscito a favorirla mettendo in difficoltà le rivali. pagelle slalom femminile Mikaela Shiffrin, voto 3: tra gigante e slalom la campionessa statunitense ha superato appena undici porte. Rassegna olimpica disastrosa per la ventiseienne di Vail, di gran lunga la donna più attesa nelle discipline tecniche.

