LIVE Sci alpino, Slalom donne Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Duerr in testa a sorpresa! Shiffrin out, Vlhova lontana, Brignone 20ma. Seconda manche alle 6.45 (Di mercoledì 9 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4.21: Questa la classifica quando sono scese le prime 50 atlete: 1 Duerr Lena GER 52.17 2 Gisin Michelle SUI 52.20 +0.03 3 Hector Sara SWE 52.29 +0.12 4 Slokar Andreja SLO 52.64 +0.47 5 Holdener Wendy SUI 52.65 +0.48 6 Moltzan Paula USA 52.79 +0.62 7 Liensberger Katharina AUT 52.83 +0.66 8 Vlhova Petra SVK 52.89 +0.72 9 Rast Camille SUI 53.35 +1.18 10 Gallhuber Katharina AUT 53.40 +1.23 11 Swenn Larsson Anna SWE 53.44 +1.27 12 Huber Katharina AUT 53.54 +1.37 20 Brignone Federica ITA 54.41 +2.24 32 Gulli Anita ITA 55.46 +3.29 34 Della Mea Lara ITA 56.00 +3.83 4.19. Niente da fare per l’azzurra Gulli, che è 32ma a 3?29. Partirà nella Seconda manche ma dopo le migliori 4.18: Brava la bielorussa Shkanova che è 25ma a 2?62 4.17. Non ... Leggi su oasport (Di mercoledì 9 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4.21: Questa la classifica quando sono scese le prime 50 atlete: 1Lena GER 52.17 2 Gisin Michelle SUI 52.20 +0.03 3 Hector Sara SWE 52.29 +0.12 4 Slokar Andreja SLO 52.64 +0.47 5 Holdener Wendy SUI 52.65 +0.48 6 Moltzan Paula USA 52.79 +0.62 7 Liensberger Katharina AUT 52.83 +0.66 8Petra SVK 52.89 +0.72 9 Rast Camille SUI 53.35 +1.18 10 Gallhuber Katharina AUT 53.40 +1.23 11 Swenn Larsson Anna SWE 53.44 +1.27 12 Huber Katharina AUT 53.54 +1.37 20Federica ITA 54.41 +2.24 32 Gulli Anita ITA 55.46 +3.29 34 Della Mea Lara ITA 56.00 +3.83 4.19. Niente da fare per l’azzurra Gulli, che è 32ma a 3?29. Partirà nellama dopo le migliori 4.18: Brava la bielorussa Shkanova che è 25ma a 2?62 4.17. Non ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Sci alpino Slalom donne Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Vlhova contro Shiffrin per l’oro. C’è Federica Brignone -… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Slalom donne Olimpiadi 2022 in DIRETTA: prima manche alle 03.15 - #alpino #Slalom #donne… - zazoomblog : LIVE – Sci alpino slalom femminile Olimpiadi Pechino 2022: aggiornamento in DIRETTA - #alpino #slalom #femminile… - News24_it : LIVE Olimpiadi Pechino: sci di fondo sprint, medaglia d’argento per Pellegrino! - La Gazzetta dello Sport - infoitsport : LIVE Sci di fondo, Sprint Pechino 2022 in DIRETTA: sesto tempo per Pellegrino in qualifica, tre italiane qualificat… -