Covid Italia, Speranza: "Piegata curva senza misure invasive grazie ai vaccini" (Di lunedì 7 febbraio 2022) (Adnkronos) – "Riusciamo negli ultimi giorni a piegare la curva" dell'epidemia di Covid-19 "senza aver dovuto ricorrere a misure restrittive particolarmente invasive per la vita delle persone", considerando che invece "grandi Paesi a noi vicini, penso all'Austria, all'Olanda e anche ad alcune regioni della Germania, sono state costrette per piegare la curva ancora a misure abbastanza vicine al vecchio lockdown". Lo ha sottolineato il ministro della Salute Roberto Speranza, in un videointervento all'Agorà Pd Basilicata sul tema Pnrr e sanità del territorio. "Siamo ancora in una fase di lotta contro il Covid – ha spiegato – anche se nelle ultime settimane finalmente vediamo qualche segnale incoraggiante: negli ultimi 7 giorni, in ...

