Cambiamenti climatici e pesca: nei prossimi anni le acque più basse si svuoteranno (Di lunedì 7 febbraio 2022) Lo sospettavamo, ma ora il dato è ufficiale e scientificamente accertato: i Cambiamenti climatici influenzano la pesca. Ovviamente in negativo… Come cambierà la pesca nei prossimi anni (Pixabay) – curiosauro.itCome i Cambiamenti climatici distruggeranno la pesca I pescatori lo hanno intuito da tempo. Ma ora la scienza ha messo definitivamente in chiaro la situazione. A causa dei Cambiamenti climatici sempre più pesci migreranno. Molte regioni marine si svuoteranno. I pesci dei mari caldi si sposteranno verso le zone temperate, e lì entreranno in competizione con le specie autoctone. Inoltre, le coste sono destinate a perdere la grossa parte della loro popolazione ...

