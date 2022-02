Mattarella-bis, la politica ha mostrato la sua debolezza. Formigoni: è ora di tornare a lavorare (Di domenica 6 febbraio 2022) Dopo la settimana di fuoco dedicata all'elezione del Quirinale, ci troviamo con lo stesso Presidente del Consiglio e lo stesso Presidente della Repubblica. Non è cambiato nulla dunque? Sarebbe un errore grave il pensarlo. Tutti i partiti escono profondamente trasformati, e non in meglio. Il centrodestra, innanzitutto, è quello che, per inesperienza o vanagloria, appare come il più sconfitto. Nessuno dei candidati da lui proposto è stato eletto, non solo, ha messo in campo la figura storica più importante degli ultimi 20 anni, Silvio Berlusconi, e poi la carica più prestigiosa del parlamento, la Presidente del Senato Casellati, costringendoli alla resa. Oggi il centrodestra è fortemente diviso, spaccato, con i leader in polemica fra loro. E con prospettive diverse sul futuro del Paese, a quattordici mesi dalle elezioni. Ma ancora più diviso è il partito che stravinse le ultime ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 6 febbraio 2022) Dopo la settimana di fuoco dedicata all'elezione del Quirinale, ci troviamo con lo stesso Presidente del Consiglio e lo stesso Presidente della Repubblica. Non è cambiato nulla dunque? Sarebbe un errore grave il pensarlo. Tutti i partiti escono profondamente trasformati, e non in meglio. Il centrodestra, innanzitutto, è quello che, per inesperienza o vanagloria, appare come il più sconfitto. Nessuno dei candidati da lui proposto è stato eletto, non solo, ha messo in campo la figura storica più importante degli ultimi 20 anni, Silvio Berlusconi, e poi la carica più prestigiosa del parlamento, la Presidente del Senato Casellati, costringendoli alla resa. Oggi il centrodestra è fortemente diviso, spaccato, con i leader in polemica fra loro. E con prospettive diverse sul futuro del Paese, a quattordici mesi dalle elezioni. Ma ancora più diviso è il partito che stravinse le ultime ...

Advertising

CarloVerdelli : Cari insegnanti, fate un regalo ai vostri studenti: leggete in classe il discorso di #Mattarella per il suo mandato… - lucianonobili : Nell’anno del Mattarella bis, è giusto premiare la favola del Morandi bis. Crediamoci: codice 02! #Sanremo2022 #apritutteleporte - StefanoGuerrera : il fallimento totale della politica italiana con Mattarella favorito dopo che ha dichiarato di non volere il bis è… - ROMINA70672119 : RT @francescamusac2: “La vostra presunta facoltà nel ragionare, che vi darebbe il diritto a una superiorità privilegiata sugli esseri viven… - ROMINA70672119 : RT @2014Monaco: Da Agamennone bis a Mattarella bis…è un attimo -