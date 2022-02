Droga, si fingevano agenti per rubare la droga alle bande rivali: arrestati 31 stranieri (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Una vasta operazione anti droga, coordinata dalla procura di Milano, ha portato nella notte all’arresto di 31 persone, di origine straniera. Carabinieri e polizia hanno inoltre sequestrato oltre 640mila euro e 800 chili di stupefacenti, che sul mercato avrebbero fruttato diversi di milioni di euro all’organizzazione criminale, che agiva nel Nord Italia e nelle province di Roma e Forlì-Cesena. Fra le partite di droga sequestrate anche un unico carico di 313 chili di hashish trasportato a bordo di un tir. Dall’indagine è emerso che gli indagati in alcuni casi si erano finti esponenti delle forze dell’ordine per sottrarre la droga a bande rivali, nel corso di false perquisizioni. La punta di un iceberg La conclusione delle indagini ha portato, in realtà, ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Una vasta operazione anti, coordinata dalla procura di Milano, ha portato nella notte all’arresto di 31 persone, di origine straniera. Carabinieri e polizia hanno inoltre sequestrato oltre 640mila euro e 800 chili di stupefacenti, che sul mercato avrebbero fruttato diversi di milioni di euro all’organizzazione criminale, che agiva nel Nord Italia e nelle province di Roma e Forlì-Cesena. Fra le partite disequestrate anche un unico carico di 313 chili di hashish trasportato a bordo di un tir. Dall’indagine è emerso che gli indagati in alcuni casi si erano finti esponenti delle forze dell’ordine per sottrarre la, nel corso di false perquisizioni. La punta di un iceberg La conclusione delle indagini ha portato, in realtà, ...

