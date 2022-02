Pechino 2022, il curling al debutto: Costantini e Mosaner per fare bene (Di martedì 1 febbraio 2022) L’Italia Team è pronta al debutto ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022 . Tra i 118 azzurri iscritti alla rassegna a cinque cerchi che prenderà il via il 4 febbraio i primi ad esordire saranno Stefania Costantini e Amos Mosaner che rappresenteranno l’Italia nella prova mista del curling. Alla vigilia della cerimonia di apertura, i due azzurri scenderanno sul ghiaccio del National Aquatics Centre, sede delle gare del nuoto ai Giochi Olimpici Estivi di Pechino 2008, alle ore 9:05 (le 2:05 in Italia) del 3 febbraio, per affrontare gli Stati Uniti nel loro match d’esordio. Cinque ore più tardi, alle 7:05 italiane, la coppia tricolore tornerà in campo per sfidare la Svizzera. Fanno parte del round robin anche le coppie di Australia, Canada, Cina, Gran Bretagna, ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 1 febbraio 2022) L’Italia Team è pronta alai Giochi Olimpici Invernali di. Tra i 118 azzurri iscritti alla rassegna a cinque cerchi che prenderà il via il 4 febbraio i primi ad esordire saranno Stefaniae Amosche rappresenteranno l’Italia nella prova mista del. Alla vigilia della cerimonia di apertura, i due azzurri scenderanno sul ghiaccio del National Aquatics Centre, sede delle gare del nuoto ai Giochi Olimpici Estivi di2008, alle ore 9:05 (le 2:05 in Italia) del 3 febbraio, per affrontare gli Stati Uniti nel loro match d’esordio. Cinque ore più tardi, alle 7:05 italiane, la coppia tricolore tornerà in campo per sfidare la Svizzera. Fanno parte del round robin anche le coppie di Australia, Canada, Cina, Gran Bretagna, ...

