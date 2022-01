“Non ce l’ha fatta”. Grave lutto per Fedez, una perdita molto dolorosa: “Ti ringrazio di tutto” (Di lunedì 31 gennaio 2022) Spesso vengono accusati per ostentare eccessivamente lusso e quotidiano da sogno, allo stesso tempo lodati per mostrarsi sempre semplici in modalità genitoriale. Il mondo è diviso a metà, c’è chi odia e chi ama i Ferragnez, che ormai hanno anche sfondato con una docu-serie omonima. Dopo i molti successi oggi per Fedez è un giorno duro. Federico Lucia, questo il suo nome all’anagrafe, lo scorso 30 gennaio ha vissuto una fantastica giornata nella natura con Chiara Ferragni e i loro figli. Vittoria ha giocato con i conigli mentre Leone ha cavalcato un pony. Poche ore dopo un momento tanto spensierato è arrivata una terribile notizia che Fedez purtroppo sospettava, sua zia è scomparsa. Fedez, Grave lutto: “Mi hai cresciuto” “Mi hai cresciuto durante la ma infanzia, per te ero il figlio che ... Leggi su tuttivip (Di lunedì 31 gennaio 2022) Spesso vengono accusati per ostentare eccessivamente lusso e quotidiano da sogno, allo stesso tempo lodati per mostrarsi sempre semplici in modalità genitoriale. Il mondo è diviso a metà, c’è chi odia e chi ama i Ferragnez, che ormai hanno anche sfondato con una docu-serie omonima. Dopo i molti successi oggi perè un giorno duro. Federico Lucia, questo il suo nome all’anagrafe, lo scorso 30 gennaio ha vissuto una fantastica giornata nella natura con Chiara Ferragni e i loro figli. Vittoria ha giocato con i conigli mentre Leone ha cavalcato un pony. Poche ore dopo un momento tanto spensierato è arrivata una terribile notizia chepurtroppo sospettava, sua zia è scomparsa.: “Mi hai cresciuto” “Mi hai cresciuto durante la ma infanzia, per te ero il figlio che ...

