Riconoscete questa bambina? Oggi è la regina di Mediaset: ecco chi è (Di giovedì 27 gennaio 2022) questa bambina dolce e con uno sguardo profondo è Oggi la regina indiscussa di Mediaset. L’avete riconosciuta? Sempre molto attenta a mantenere la sua vita privata come tale, questa ragazza nella foto che sta impazzando sul web, Oggi è una diva del piccolo schermo. Procura emozioni e risate con il suo sorriso contagioso e familiare. Lo scorso 5 Dicembre la donna raggiunge il grande traguardo dei 60 anni, ma il pubblico ha imparato a conoscerla fin da giovane quando ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo. Fino a giungere ai giorni nostri, divenendo una delle conduttrici più amate e seguite del palinsesto televisivo. In migliaia, tra fan e colleghi hanno riconosciuto immediatamente la donna, nata in quel di Milano nel 1961 e ad ... Leggi su topicnews (Di giovedì 27 gennaio 2022)dolce e con uno sguardo profondo èlaindiscussa di. L’avete riconosciuta? Sempre molto attenta a mantenere la sua vita privata come tale,ragazza nella foto che sta impazzando sul web,è una diva del piccolo schermo. Procura emozioni e risate con il suo sorriso contagioso e familiare. Lo scorso 5 Dicembre la donna raggiunge il grande traguardo dei 60 anni, ma il pubblico ha imparato a conoscerla fin da giovane quando ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo. Fino a giungere ai giorni nostri, divenendo una delle conduttrici più amate e seguite del palinsesto televisivo. In migliaia, tra fan e colleghi hanno riconosciuto immediatamente la donna, nata in quel di Milano nel 1961 e ad ...

