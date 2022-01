Courteney Cox fait de rares confidences sur son couple avec Johnny McDaid

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Depuis huit ans,Cox file le paramour auprès du musicien. Si leest assez discret, c’est dans les colonnes du magazine People que l’actrice a accepté de faire quelquessur son compagnon, mais aussi sur sa vision de l’amour. Révélant ce qu’elle avait découvert au fil des années, la star de Friends a dévoilé : “J’ai appris qu’on ne pouvait pas prendre trop les choses personnellement. J’avais l’habitude de penser, ‘Oh bien, si tu m’aimais…’ Ce n’est pas vraiment à propos de toi. Les gens font des choses à cause de leur propre histoire et de leur propre passé. J’ai dû apprendre cette leçon à coup sûr.” Alors qu’elle avait été séparée de son compagnon au début de la pandémie,Cox a confié au magazine : “J’ai appris ...

fottutissimaa : la bellezza di courteney cox - cheaterbag : RT wireditalia 'L'ex attrice di Friends sarà la protagonista di una nuova produzione seriale dai toni dark e grotte… - stargazingwllws : @ab0rtino non so se mi facesse più ridere il fatto che fosse courteney cox o le loro facce - SignorCEO : RT @wireditalia: L'ex attrice di Friends sarà la protagonista di una nuova produzione seriale dai toni dark e grotteschi. - wireditalia : L'ex attrice di Friends sarà la protagonista di una nuova produzione seriale dai toni dark e grotteschi. -

Ultime Notizie dalla rete : Courteney Cox

Wired Italia

Slittano di un posizione al quarto posto Scream, saga di GhostFace al quinto sequel, il primo senza lo scomparso Wes Craven, con Neve Campbell, David Arquette,e Marley Shelton (240mila ...... come sappiamo c'è il ritorno dei tre storici protagonisti della saga horror: Neve Campbell ,e David Arquette . Nella pellicola sono però in qualche modo presenti a sorpresa anche ...Scream 5, i registi Gillett e Bettnielli-Olpin hanno girato un'inquadratura (mai usata) per poter eventualmente riportare QUEL personaggio in vita.Tyler Gillett, uno dei registi del nuovo capitolo di Scream, si è detto aperto all'idea di tornare per un sesto film ...