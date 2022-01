“Devi stare zitto, sei ebreo”: 12enne picchiato e preso a sputi da due ragazzine di 15 anni (Di martedì 25 gennaio 2022) Livorno – Un 12enne “è stato aggredito, insultato, preso a calci, colpito da sputi. Autrici di questo grave atto due ragazzine di 15 anni, motivate dal fatto che il bambino è ebreo”. E’ quanto racconta il Comune di Campiglia Marittima (Livorno) sulle sue pagine social, precisando che il fatto sarebbe accaduto nel pomeriggio di domenica 23 gennaio al parco Altobelli di Venturina Terme. Il ragazzino, che frequenta la seconda media ‘Carducci’ a Venturina Terme, sarebbe stato insultato dalle due ragazzine con frasi del tipo “ebreo di m…., Devi morire nel forno” e poi sarebbe stato preso di mira con sputi, calci e botte sulla testa. “Tu Devi stare zitto ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 25 gennaio 2022) Livorno – Un“è stato aggredito, insultato,a calci, colpito da. Autrici di questo grave atto duedi 15, motivate dal fatto che il bambino è”. E’ quanto racconta il Comune di Campiglia Marittima (Livorno) sulle sue pagine social, precisando che il fatto sarebbe accaduto nel pomeriggio di domenica 23 gennaio al parco Altobelli di Venturina Terme. Il ragazzino, che frequenta la seconda media ‘Carducci’ a Venturina Terme, sarebbe stato insultato dalle duecon frasi del tipo “di m….,morire nel forno” e poi sarebbe statodi mira con, calci e botte sulla testa. “Tu...

