Consiglio d’Europa, Torino ospiterà il meeting dei ministri degli Esteri (Di martedì 25 gennaio 2022) Torino sarà sede della riunione dei ministri degli Esteri membri del Consiglio d’Europa il prossimo 19 e 20 maggio 2022. Appuntamento che rappresenta l’evento conclusivo del semestre di presidenza italiana. “Sono molto felice della scelta di Torino, ringrazio il Ministro e la Farnesina per aver sostenuto la nostra città tra le varie candidature arrivate” ha dichiarato il sindaco Stefano Lo Russo. “La nostra città ha una lunga tradizione di organizzazione di grandi eventi internazionali. Inoltre Torino è stata sede della firma della Carta sociale europea del Consiglio d’Europa nel 1961. Torino – rimarca – torna protagonista dei grandi eventi, saremo onorati di accogliere le delegazioni europee in ... Leggi su nuovasocieta (Di martedì 25 gennaio 2022)sarà sede della riunione deimembri delil prossimo 19 e 20 maggio 2022. Appuntamento che rappresenta l’evento conclusivo del semestre di presidenza italiana. “Sono molto felice della scelta di, ringrazio il Ministro e la Farnesina per aver sostenuto la nostra città tra le varie candidature arrivate” ha dichiarato il sindaco Stefano Lo Russo. “La nostra città ha una lunga tradizione di organizzazione di grandi eventi internazionali. Inoltreè stata sede della firma della Carta sociale europea delnel 1961.– rimarca – torna protagonista dei grandi eventi, saremo onorati di accogliere le delegazioni europee in ...

