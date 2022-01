Russia - Ucraina: una neutralità attiva. Un appello a Draghi e quella preghiera di pace (Di lunedì 24 gennaio 2022) Draghi si schieri Di grande interesse è quanto scritto da Franco Bechis su Formiche.it:, in particolare questo passaggio. ""Mario Draghi dovrebbe dire una parola sulla crisi in Ucraina ". Fiona Hill, ... Leggi su globalist (Di lunedì 24 gennaio 2022)si schieri Di grande interesse è quanto scritto da Franco Bechis su Formiche.it:, in particolare questo passaggio. ""Mariodovrebbe dire una parola sulla crisi in". Fiona Hill, ...

Advertising

TizianaFerrario : Intanto si prepara una guerra alle porte di casa con in arrivo navi russe e americane nel Mediterraneo. Mi sbrigher… - PaoloGentiloni : Fermare l’escalation avviata dalla Russia in #Ucraina. Diplomazia per la sicurezza in Europa. Le sfere d’influenza… - Link4Universe : Il mondo sta affrontando la peggiore crisi climatica di sempre con danni che rischiano di essere irreversibili e po… - LiveAvanti : Check out this article: La NATO rafforza il fianco dell'est europeo, la Russia accusa l'ovest di isteria -… - cardella42 : RT @LaFranci27: Il silenzio dei media sulla persecuzione e sul supplizio a cui è sottoposto #Assange, la dice lunghissima sullo stato dell'… -