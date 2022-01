LIVE Sinner-De Minaur, Australian Open 2022 in DIRETTA: Halep fuori contro Cornet in tre set! Tra poco in campo l’azzurro (Di lunedì 24 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 07.00 Con due ore e mezza di ritardo circa, Jannik Sinner e Alex de Minaur sono pronti a scendere in campo: la loro sfida era in programma come terzo match di giornata sulla Rod Laver e non prima delle 4.30 italiane ma i due singolari femminili sono durati più del dovuto. 06.58 La testa di serie #14 Simona Halep esce agli ottavi di finale del primo Slam dell’anno perdendo contro la francese Alize Cornet per 4-6 6-3 3-6. La transalpina vola ai quarti di finale contro l’americana Danielle Collins. 05.57 Simona Halep porta la sfida al terzo set contro Alize Cornet! La rumena surclassa la francese recuperando da 1-3 e vincendo il secondo parziale ... Leggi su oasport (Di lunedì 24 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA07.00 Con due ore e mezza di ritardo circa, Jannike Alex desono pronti a scendere in: la loro sfida era in programma come terzo match di giornata sulla Rod Laver e non prima delle 4.30 italiane ma i due singolari femminili sono durati più del dovuto. 06.58 La testa di serie #14 Simonaesce agli ottavi di finale del primo Slam dell’anno perdendola francese Alizeper 4-6 6-3 3-6. La transalpina vola ai quarti di finalel’americana Danielle Collins. 05.57 Simonaporta la sfida al terzo setAlize! La rumena surclassa la francese recuperando da 1-3 e vincendo il secondo parziale ...

