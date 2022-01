Atalanta-Fiorentina in tv: data, orario e streaming quarti Coppa Italia 2021/2022 (Di lunedì 24 gennaio 2022) Giovedì 10 febbraio alle ore 18 la Fiorentina farà visita all’Atalanta nel quarto di finale di Coppa Italia. Dopo aver eliminato rispettivamente Venezia e Napoli, le due squadre sono pronte a contendersi il pass per il prossimo turno nel torneo. La partita sarà trasmessa in esclusiva da Mediaset, in diretta tv in chiaro su Italia 1 e in streaming tramite la piattaforma Mediaset Play. Sportface.it in ogni caso non vi lascerà soli e vi offrirà aggiornamenti in tempo reale a partire dal fischio d’inizio del match. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 24 gennaio 2022) Giovedì 10 febbraio alle ore 18 lafarà visita all’nel quarto di finale di. Dopo aver eliminato rispettivamente Venezia e Napoli, le due squadre sono pronte a contendersi il pass per il prossimo turno nel torneo. La partita sarà trasmessa in esclusiva da Mediaset, in diretta tv in chiaro su1 e intramite la piattaforma Mediaset Play. Sportface.it in ogni caso non vi lascerà soli e vi offrirà aggiornamenti in tempo reale a partire dal fischio d’inizio del match. SportFace.

