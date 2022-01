Viabilità Roma Regione Lazio del 23-01-2022 ore 10:30 (Di domenica 23 gennaio 2022) Viabilità DEL 23 GENNAIO 2022 ORE 10.20 MARCO CILUFFO UN SALUTO DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio VIABILITA’ AL MOMENTO REGOLARE SULLE MAGGIORI ARTERIE DELLA Regione COMPRESO IL RACCORDO QUALCHE BREVE ATTESA è SEGNALATA SULLA CASSIA BIS A CAUSA CANTIERI CON ATTIVO RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA SUPERATO LO SVINCOLO FORMELLO PER CHI SI DIRIGE VERSO VITERBO ALTRI DISAGI A MENTANA PER LO SVOLGIMENTO DELLA FESTA DI SANT ANTONIO ABATE OGGI FINO ALLE ORE 19 CHIUSA PER PASSAGGIO DEL CORTEO VIA MOSCATELLI E ALTRE VIE LIMITROFE COMPRESA VIA NOMENTANA TRASPORTO CAPITOLINO PER LAVORI SULLA LINEA AEREA DI VIA FLAMINIA, ALTEZZA PIAZZALE DELLA MARINA, SOSPESO PER L’INTERA GIORNATA DI OGGI IL SERVIZIO DEL TRAM 2. ISTITUITO UN SERVIZIO NAVETTA BUS 2 SULL’INTERA TRATTA LE ALTRE ... Leggi su romadailynews (Di domenica 23 gennaio 2022)DEL 23 GENNAIOORE 10.20 MARCO CILUFFO UN SALUTO DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLAVIABILITA’ AL MOMENTO REGOLARE SULLE MAGGIORI ARTERIE DELLACOMPRESO IL RACCORDO QUALCHE BREVE ATTESA è SEGNALATA SULLA CASSIA BIS A CAUSA CANTIERI CON ATTIVO RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA SUPERATO LO SVINCOLO FORMELLO PER CHI SI DIRIGE VERSO VITERBO ALTRI DISAGI A MENTANA PER LO SVOLGIMENTO DELLA FESTA DI SANT ANTONIO ABATE OGGI FINO ALLE ORE 19 CHIUSA PER PASSAGGIO DEL CORTEO VIA MOSCATELLI E ALTRE VIE LIMITROFE COMPRESA VIA NOMENTANA TRASPORTO CAPITOLINO PER LAVORI SULLA LINEA AEREA DI VIA FLAMINIA, ALTEZZA PIAZZALE DELLA MARINA, SOSPESO PER L’INTERA GIORNATA DI OGGI IL SERVIZIO DEL TRAM 2. ISTITUITO UN SERVIZIO NAVETTA BUS 2 SULL’INTERA TRATTA LE ALTRE ...

