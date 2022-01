CorSport: Insigne torna titolare contro la Salernitana, non segna su azione da 257 giorni (Di domenica 23 gennaio 2022) Sono passati 257 giorni dall’ultimo gol su azione di Lorenzo Insigne. Era l’11 maggio scorso, contro l’Udinese. Da allora, ricorda il Corriere dello Sport, il capitano ha segnato solo su rigore. Con un altro gol Insigne raggiungerebbe Maradona a quota 115 reti in azzurro. Il suo obiettivo è arrivare in forma alla sfida contro il Barcellona. “Ci sono questi 1235 minuti di vuoto, in cui Insigne ha smarrito se stesso, quello che da sei anni va in doppia cifra – di gol e spesso anche di assist – e che bisogna riempire, per non preparare la valigia con una sensazione di pesantezza nello stomaco”. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di domenica 23 gennaio 2022) Sono passati 257dall’ultimo gol sudi Lorenzo. Era l’11 maggio scorso,l’Udinese. Da allora, ricorda il Corriere dello Sport, il capitano hato solo su rigore. Con un altro golraggiungerebbe Maradona a quota 115 reti in azzurro. Il suo obiettivo è arrivare in forma alla sfidail Barcellona. “Ci sono questi 1235 minuti di vuoto, in cuiha smarrito se stesso, quello che da sei anni va in doppia cifra – di gol e spesso anche di assist – e che bisogna riempire, per non preparare la valigia con una sensdi pesantezza nello stomaco”. L'articolo ilNapolista.

