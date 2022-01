Roma, 17enne violentata la notte di Capodanno. Gli aggressori ai genitori: ‘Se semo divertiti’ (Di venerdì 21 gennaio 2022) L’hanno forse drogata, poi hanno abusato di lei, di una ragazzina di appena 16 anni. Un incubo, una notte di Capodanno, quella dello scorso anno, che la vittima difficilmente (e purtroppo) dimenticherà. Una violenza avvenuta tra il 31 dicembre del 2020 e il 1 gennaio del 2021 in una villetta in zona Primavalle, dove alcuni ragazzi, durante una festa organizzata (nonostante i divieti legati al Covid) hanno violentato in branco una giovane, figlia di un diplomatico spagnolo. Vittima che ha denunciato l’episodio presso la Stazione dei Carabinieri di Roma La Storta, che hanno poi identificato tre ragazzi, tutti di età compresa tra i 19 e i 21 anni. Due di loro sono agli arresti domiciliari, uno invece è sottoposto all’ obbligo di presentazione alla P.G. con obbligo di dimora a Roma e tutti sono gravemente indiziati, a ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 21 gennaio 2022) L’hanno forse drogata, poi hanno abusato di lei, di una ragazzina di appena 16 anni. Un incubo, unadi, quella dello scorso anno, che la vittima difficilmente (e purtroppo) dimenticherà. Una violenza avvenuta tra il 31 dicembre del 2020 e il 1 gennaio del 2021 in una villetta in zona Primavalle, dove alcuni ragazzi, durante una festa organizzata (nonostante i divieti legati al Covid) hanno violentato in branco una giovane, figlia di un diplomatico spagnolo. Vittima che ha denunciato l’episodio presso la Stazione dei Carabinieri diLa Storta, che hanno poi identificato tre ragazzi, tutti di età compresa tra i 19 e i 21 anni. Due di loro sono agli arresti domiciliari, uno invece è sottoposto all’ obbligo di presentazione alla P.G. con obbligo di dimora ae tutti sono gravemente indiziati, a ...

