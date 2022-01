Salerno, sospensione idrica ad horas in via Ostaglio (Di giovedì 20 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – La Sistemi Salerno Spa comunica che, per eseguire urgente ed indifferibile intervento riparativo sulla tubazione in Via Ostaglio ed eliminare pericolo per la pubblica e privata incolumità, si rende necessario sospendere ad horas l’erogazione idrica alle seguenti strade e traverse limitrofe: Via Ostaglio dal civico n° 44 al civico n° 133 dal civico n° 89 al civico n° 116 Via Achille Grandi L’azienda precisa che “sono escluse dalla sospensione Via Del Tonnazzo e Via Peschiera, pertanto le utenze sensibili quali la Casa Circondariale di Fuorni e l’ANFASS resteranno regolarmente alimentate”. E prevede, inoltre, salvo imprevisti, di ripristinare il regolare servizio idrico entro le ore 15,00 odierne. “Si avverte che, – conclude ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 20 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– La SistemiSpa comunica che, per eseguire urgente ed indifferibile intervento riparativo sulla tubazione in Viaed eliminare pericolo per la pubblica e privata incolumità, si rende necessario sospendere adl’erogazionealle seguenti strade e traverse limitrofe: Viadal civico n° 44 al civico n° 133 dal civico n° 89 al civico n° 116 Via Achille Grandi L’azienda precisa che “sono escluse dallaVia Del Tonnazzo e Via Peschiera, pertanto le utenze sensibili quali la Casa Circondariale di Fuorni e l’ANFASS resteranno regolarmente alimentate”. E prevede, inoltre, salvo imprevisti, di ripristinare il regolare servizio idrico entro le ore 15,00 odierne. “Si avverte che, – conclude ...

Advertising

anteprima24 : ** ##Salerno, sospensione idrica ad horas in via Ostaglio ** - occhio_notizie : Il caso del medico che rischia di essere sospeso dopo aver curato a domicilio i positivi al #Covid - ZazieWu : RT @Preppy696: Ma ci rendiamo conto? 'Quando l’Ordine dei medici di Salerno mi ha chiamato... ho pensato a una medaglia per il mio operato… - Preppy696 : Ma ci rendiamo conto? 'Quando l’Ordine dei medici di Salerno mi ha chiamato... ho pensato a una medaglia per il mio… - tvoggi : SALERNO, SOSPENSIONE IDRICA NEI RIONI COLLINARI La AUSINO S.p.A .– Servizi Idrici Integrati – comunica che “dovendo… -

Ultime Notizie dalla rete : Salerno sospensione La Cavese pronta alla sfida con l'Acireale 'Sono arrivato in corsa, a novembre, ed ho sfruttato questa sospensione per conoscere meglio la squadra. Una rosa che come ho detto sin dall'inizio è molto competitiva, e gli innesti di questa ...

Palermo, i soldi del clan investiti in attività lecite: in appello 7 assoluzioni e 17 condanne Condanne confermate Confermata la condanna per Salvatore Giglio, un anno e mezzo, Antonino Salerno, ...a 8 anni 2 mesi e 20 giorni e ad Emanuela Milazzo da 3 anni a un anno e 4 mesi con la sospensione ...

Calcio: sindaco Salerno, sospensione soluzione di buon senso ANSA Nuova Europa Cava, sos ospedale Resta alta l’attenzione sulle problematiche dell’ospedale “Santa Maria dell’Olmo” per la carenza di personale che sta provocando una riduzione dei servizi. Da ...

Il medico di Pagani Gerardo Torre finisce ‘sotto accusa’, ha curato oltre 3mila pazienti di Covid a casa La senatrice Luisa Angrisani presenta un’interrogazione al Senato sul caso del medico Torre: ora rischia la sospensione dall’Ordine dei Medici. Il medico di Pagani, in provincia di Salerno, Gerardo To ...

'Sono arrivato in corsa, a novembre, ed ho sfruttato questaper conoscere meglio la squadra. Una rosa che come ho detto sin dall'inizio è molto competitiva, e gli innesti di questa ...Condanne confermate Confermata la condanna per Salvatore Giglio, un anno e mezzo, Antonino, ...a 8 anni 2 mesi e 20 giorni e ad Emanuela Milazzo da 3 anni a un anno e 4 mesi con la...Resta alta l’attenzione sulle problematiche dell’ospedale “Santa Maria dell’Olmo” per la carenza di personale che sta provocando una riduzione dei servizi. Da ...La senatrice Luisa Angrisani presenta un’interrogazione al Senato sul caso del medico Torre: ora rischia la sospensione dall’Ordine dei Medici. Il medico di Pagani, in provincia di Salerno, Gerardo To ...