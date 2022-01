Scuola, le regole con un positivo in classe: quarantena, dad e l'avviso al pediatra. Domande e risposte (Di martedì 18 gennaio 2022) La Scuola è tornata in presenza da poco più di una settimana e, almeno per ora, naviga a vista. Per le classi il rientro è stato decisamente complicato: quarantene e dad fin dal... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 18 gennaio 2022) Laè tornata in presenza da poco più di una settimana e, almeno per ora, naviga a vista. Per le classi il rientro è stato decisamente complicato: quarantene e dad fin dal...

Advertising

Agenzia_Ansa : VIDEO | La canzoncina con le regole sui contagi a scuola diventata virale nelle chat di classe. Dagli asili alle s… - Agenzia_Ansa : Scuola, la canzoncina virale nelle chat di classe per le regole sui contagi. Dagli asili alle superiori, un motivet… - maxpat72 : RT @elevisconti: Se si vogliono rispettare le regole, il bimbo non può vaccinarsi. Ma non vaccinandosi è esposto ai rischi del covid. E pe… - infoitinterno : Covid, quarantena e Dad a scuola: regole e quando scatta per i contatti dei positivi - zazoomblog : Cambiare le regole della scuola per i bimbi vaccinati. Ora i genitori alzano la voce - #Cambiare #regole #della… -