Fiorentina, Odriozola: «Voglio portare la squadra in Europa» (Di martedì 18 gennaio 2022) Alvaro Odrizola ha parlato ai microfoni ufficiali della Fiorentina. Le parole del terzino viola dopo il primo gol in A Alvaro Odrizola ha parlato ai canali ufficiale della Fiorentina. Le sue parole: GENOA – «La squadra è stata perfetta dall’inizio alla fine. Approccio importante e dopo il rigore sbagliato abbiamo avuto tante occasioni. Il nostro obiettivo è arrivare in Europa. È un piacere giocare in questa Fiorentina perché hai la libertà di fare tutti i ruoli. Sono contento di aver segnato. Il nostro calcio è totale, con Italiano la strada è questa ed è quella giusta». CAGLIARI – «La partita contro il Cagliari sarà complicata. In Serie A tutte le partite sono difficili, campionato più equilibrato rispetto alla Liga». AMBIENTAMENTO – «La città e la gente mi piace, mi trovo bene e ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 18 gennaio 2022) Alvaro Odrizola ha parlato ai microfoni ufficiali della. Le parole del terzino viola dopo il primo gol in A Alvaro Odrizola ha parlato ai canali ufficiale della. Le sue parole: GENOA – «Laè stata perfetta dall’inizio alla fine. Approccio importante e dopo il rigore sbagliato abbiamo avuto tante occasioni. Il nostro obiettivo è arrivare in. È un piacere giocare in questaperché hai la libertà di fare tutti i ruoli. Sono contento di aver segnato. Il nostro calcio è totale, con Italiano la strada è questa ed è quella giusta». CAGLIARI – «La partita contro il Cagliari sarà complicata. In Serie A tutte le partite sono difficili, campionato più equilibrato rispetto alla Liga». AMBIENTAMENTO – «La città e la gente mi piace, mi trovo bene e ...

