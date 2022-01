Campionati Italiani Giovanili di sci di fondo | doppio podio per Denise Dedei

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Il futuro dello sci dibergamasco appare particolarmente fiorente. La conferma è arrivata dache si è messa in luce nel corso deiandati in scena a Padola di Comelico Superiore. La 19enne di Gromo ha infatti trovato un ottimo feeling con la pista “Tavela” conquistando due podi fra le juniores e migliorando così i risultati ottenuti nel corso delle ultime uscite in Alpen Cup. In grado di giocarsi le proprie chance nella dieci chilometri in tecnica libera, la portacolori dello Sci Club Gromo si è dovuta accontentare della medaglia d’argento dopo esser stata superata in volata da una scatenata Nadine Laurent (Fiamme Oro). Discorso simile per la cinque chilometri in classico che ha vistoterminare la propria prova in ...