Atalanta alla pari con la prima in classifica. Riflessioni su modulo, Musso e Pezzella, i problemi del Covid (Di lunedì 17 gennaio 2022) P oteva essere una serata amara, date le premesse dei giorni precedenti, con le voci che si rincorrevano alla velocità di una centrifuga su assenti possibili e su rientri potenziali, coi tamponi più protagonisti dei giocatori. E invece ne è … Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 17 gennaio 2022) P oteva essere una serata amara, date le premesse dei giorni precedenti, con le voci che si rincorrevanovelocità di una centrifuga su assenti possibili e su rientri potenziali, coi tamponi più protagonisti dei giocatori. E invece ne è …

Advertising

sportface2016 : +++#Atalanta, un nuovo positivo al #COVID19 nel gruppo squadra: non si fermano i contagi alla vigilia della Coppa Italia+++ - Atalanta_BC : Iniziamo alla grande il nuovo anno!!! ?? We start the year with a bang!!! ?? @Plus500 #UdineseAtalanta #SerieATIM… - gianpi36590925 : RT @surfasport: ???? IL NAPOLI SI COMPLIMENTA CON ATALANTA & INTER CON UN TWEET ?? Al triplice fischio finale di #AtalantaInter, l' #SSCNapoli… - ConDOri53768863 : @LouGirardiReal @Atalanta_BC Dai commenti in basso riferiscono alla mano di D'Ambrosio, dietro il calciatore in pri… - TomoriEnjoyer : Un Inter rimaneggiata, contro un Atalanta in pieno organico con Zapata e Malinovsky in grande forma, é riuscita a s… -