Sci alpino, Lara Gut-Behrami vince la discesa di Zauchensee. Quarta Nadia Delago, caduta per Sofia Goggia (Di sabato 15 gennaio 2022) Fuori Sofia Goggia e Lara Gut-Behrami non manca l'occasione di tornare sul gradino più alto del podio in discesa. La svizzera si è imposta a Zauchensee, centrando la vittoria numero 34 della carriera in Coppa del Mondo, la dodicesima in questa specialità (ultima nel febbraio dello scorso anno in Val di Fassa). Grande spavento per Sofia Goggia, che è caduta rovinosamente nella compressione prima della "Panorama curve", finendo anche contro le reti di protezione. Al momento non sembrano esserci state conseguenze per la bergamasca, alla sua prima uscita stagionale. Uno zero pesante in ottica classifica generale di Coppa del Mondo, visto che questa discesa era certamente un'occasione di rimonta nei confronti di Mikaela ...

