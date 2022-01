“State oltrepassando il limite!” | incredibile Katia Ricciarelli | richiesta ufficiale di scuse

Advertising

CLAUDIAIaia1 : # GFvip Katia che dice: 'State esagerando, state oltrepassando il limite, dovete dosare le parole...?? - Denyfex : RT @Pessiolino: Katia: “ STATE OLTREPASSANDO IL LIMITE LE PAROLE VANNO PENSATE, NON ACCETTO QUESTE OFFESE” DA CHE PULPITO, DA CHE PULPITOO… - Pessiolino : Katia: “ STATE OLTREPASSANDO IL LIMITE LE PAROLE VANNO PENSATE, NON ACCETTO QUESTE OFFESE” DA CHE PULPITO, DA CHE… - beeswax_not_urs : “Col bagaglio che ho io” “State esagerando, state oltrepassando il limite” Ma questa fa sul serio? #gfvip - SoleLoSa : RT @MargotRo1: State oltrepassando il limite: leggo i tweet e vedo gente scrivere “tro1a”, “z0ccola”, “merda” nei confronti di alcune donne… -

Ultime Notizie dalla rete : State oltrepassando

Katia è stata un fiume in piena: 'esagerando,il limite, non solo in questa situazione ma anche in altre cose.attenti a come parlate. Io non vorrei offendermi ma non ...esagerando,il limite, non solo in questa situazione ma anche in altre cose,attenti a come parlate. Io non mi voglio offendere ma non posso evitare adesso di essere ...Tutto è partito quando Davide e Barù, tra le risate generali, hanno chiamato Katia “ vecchietta “. Inizialmente, la cantante ha rimproverato i due con calma, finché infastidita non ha annunciato di vo ...Scopri le ultime news sul Grande Fratello Gianmaria Antinolfi è uno stratega? Parla Davide Silvestri. Parlando in piscina con Federica Calemme, Miriana Trevisan e Nathaly Caldonazzo, Davide ha rotto i ...