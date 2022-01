La federazione tra Azione e PiùEuropa rafforzerà il fronte liberaldemocratico (Di giovedì 13 gennaio 2022) «Quella che era già un’alleanza di fatto adesso è diventata una federAzione a tutti gli effetti». A dirlo è il segretario di PiùEuropa Benedetto Della Vedova, nel giorno in cui il suo partito si lega ad Azione in una federAzione. «Sono molto contento – dice – perché pensavo e dicevo da tempo che bisognasse innestare un processo di questo tipo tra i due partiti, cioè tra forze che hanno caratteristiche diverse, ma un buon terreno comune per presentarsi agli elettori in modo unitario». Parlando a Linkiesta, Della Vedova ricorda che i due partiti, Azione e PiùEuropa, sono sempre stati vicini, affini in qualche modo. La firma di ieri, che mette nero su bianco una nuova fase della relAzione tra i due simboli, è frutto di un percorso che ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 13 gennaio 2022) «Quella che era già un’alleanza di fatto adesso è diventata unaa tutti gli effetti». A dirlo è il segretario diBenedetto Della Vedova, nel giorno in cui il suo partito si lega adin una. «Sono molto contento – dice – perché pensavo e dicevo da tempo che bisognasse innestare un processo di questo tipo tra i due partiti, cioè tra forze che hanno caratteristiche diverse, ma un buon terreno comune per presentarsi agli elettori in modo unitario». Parlando a Linkiesta, Della Vedova ricorda che i due partiti,, sono sempre stati vicini, affini in qualche modo. La firma di ieri, che mette nero su bianco una nuova fase della reltra i due simboli, è frutto di un percorso che ...

CarloCalenda : ???? Domani conferenza stampa alle ore 11:00 con @bendellavedova, @emmabonino, @MatteoRichetti ed @Enrico__Costa per… - CarloCalenda : Non siamo condannati al sovranismo o al populismo. Oggi nasce la federazione liberal democratica tra @Azione_it e… - Piu_Europa : +Europa e Azione si presenteranno insieme alle prossime elezioni con un obiettivo chiaro: no ai populisti e no ai s… - Chiaserotti : RT @CarloCalenda: Non siamo condannati al sovranismo o al populismo. Oggi nasce la federazione liberal democratica tra @Azione_it e @Piu_Eu… - CarpaneseSilva1 : RT @RivistaLaFionda: +++ NASCE LA FEDERAZIONE TRA #AZIONE E +EUROPA +++ Bene. Così non dovremo più perculare due partiti diversi, ma uno s… -