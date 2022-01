Foggia | Pellegrini Comitato mafie pugliesi in Antimafia | “Servono interventi straordinari”

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Negli ultimi quattro anni, dopo la strage di San Marco in Lamis (), si sono registrati “successi” e “un impegno dello Stato con tutte le proprie forze”, ma alla luce degli ultimi attentati esplosivi nelno,specifici”. Lo afferma all’Adnkronos il senatore Marco(M5s ), coordinatore deldi indagine sulleistituito all’interno della Commissione parlamentare. “Bisogna rimarcare i successi degli ultimi quattro anni successivi all’eccidio di San Marco in Lamis del 9 agosto 2017, in cui furono uccisi anche due innocenti. Quell’eccidio ha sancito una linea di demarcazione e un impegno dello Stato, con tutte le proprie forze – sottolinea...

Advertising

casillo_alfonso : @FulvioPaglia Ti posso garantire che il santuario dell’incoronata di Foggia per un caso di Un sacerdote positivo ,… - Agenparl : Nota stampa - Foggia - Criminalità , Pellegrini: “Vietato abbassare la guardia”) - -

Ultime Notizie dalla rete : Foggia Pellegrini

Adnkronos

... è stato Domenico Miglio, di San Severo, in provincia di, la cui proposta è stata premiata ... Walter, Marta e Sara, infine, hanno deciso che, per tutto il 2022, i lettori che ...... è stato Domenico Miglio, di San Severo (), la proposta del quale è stata premiata per "l'... Walter, Marta e Sarahanno anche deciso che, per tutto il 2022, i lettori che ordineranno on ...Sandro Canu LIVORNO. Nel girone B dell’Eccellenza la vice capolista Cuoiopelli ha piazzato un bel colpo assicurandosi l'esterno offensivo Cavallini del Cerignola ed ex Foggia e Casertana. Torna a vest ...Il ristorante Poseidon di Alessandro Carniola sventrato da una bomba per la seconda volta domenica notte, dopo l’attentato del 12 novembre 2019. L’esplosione che ha svegliato gli abitanti di vico Cian ...