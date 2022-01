Ultime Notizie Roma del 11-01-2022 ore 10:10 (Di martedì 11 gennaio 2022) Romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio è morto nella notte il Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli aveva 65 anni l’annuncio del suo portavoce Sassoli si è spento nel centro di riferimento oncologico di Aviano a Pordenone dove era ricoverato volto storico dei tg poi passata la politica era nato 65 anni fa a Firenze bicchieri le Notizie del suo ricovero per il sopraggiungere di una grave complicanza dovuta una funzione del sistema immunitario cordoglio dell’Europa e del mondo politico wonderliner un grande Europa è un grande europeo e italiano per Michelle europeo appassionato ci manca già letta amico unico uomo di azione e Principi la scuola è fondamentale per la democrazia e va tutelata protetta e non abbandonata il premio Mario Draghi in attesa conferenza stampa ha sottolineato ... Leggi su romadailynews (Di martedì 11 gennaio 2022)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio è morto nella notte il Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli aveva 65 anni l’annuncio del suo portavoce Sassoli si è spento nel centro di riferimento oncologico di Aviano a Pordenone dove era ricoverato volto storico dei tg poi passata la politica era nato 65 anni fa a Firenze bicchieri ledel suo ricovero per il sopraggiungere di una grave complicanza dovuta una funzione del sistema immunitario cordoglio dell’Europa e del mondo politico wonderliner un grande Europa è un grande europeo e italiano per Michelle europeo appassionato ci manca già letta amico unico uomo di azione e Principi la scuola è fondamentale per la democrazia e va tutelata protetta e non abbandonata il premio Mario Draghi in attesa conferenza stampa ha sottolineato ...

