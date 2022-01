Kristen Stewart, l'amore per Scream e l'incontro con Neve Campbell: "Ero emozionatissima" (Di martedì 11 gennaio 2022) Kristen Stewart ha casualmente incontrato Neve Campbell; la sua reazione di fronte alla star di Scream è stata assai profonda. Kristen Stewart ha casualmente incontrato Neve Campbell e ha reagito in modo viscerale di fronte alla star di Scream, saga horror che a breve tornerà nelle sale con un nuovo capitolo. Nel corso di una chiacchierata con W Magazine, Kristen Stewart ha raccontato l'incontro casuale con la protagonista di Scream in un ristorante. L'attrice di Spencer ha riferito: "Ho visto Neve Campbell in un ristorante l'altro giorno, e mi sono guardata alle spalle e ho fatto questa cosa che odio quando le persone ... Leggi su movieplayer (Di martedì 11 gennaio 2022)ha casualmente incontrato; la sua reazione di fronte alla star diè stata assai profonda.ha casualmente incontratoe ha reagito in modo viscerale di fronte alla star di, saga horror che a breve tornerà nelle sale con un nuovo capitolo. Nel corso di una chiacchierata con W Magazine,ha raccontato l'casuale con la protagonista diin un ristorante. L'attrice di Spencer ha riferito: "Ho vistoin un ristorante l'altro giorno, e mi sono guardata alle spalle e ho fatto questa cosa che odio quando le persone ...

