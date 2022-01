‘Noi di Centro’ mette radici al Nord: Mastella nomina i vertici in Piemonte, Lombardia e Toscana (Di martedì 4 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiProsegue l’organizzazione regionale di noi Di Centro, il movimento politico guidato da Clemente Mastella. Il leader del partito dopo la nomina ieri dei segretari regionali di Campania, Basilicata e Molise, oggi ha proceduto alla nomina dei vertici regionali di Piemonte, Lombardia e Toscana. Per il Piemonte è stato scelto come segretario regionale Sergio Zambon, già direttore del Centro per l’impiego di Pinerolo e di Rivoli, è stato a lungo amministratore locale a livello comunale e sovracomunale. Esponente di primo piano della cultura socialista torinese, con una forte e qualificata esperienza professionale presso il Comune di Torino negli anni ‘90. Già responsabile regionale della Uil per la formazione professionale. ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 4 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiProsegue l’organizzazione regionale di noi Di Centro, il movimento politico guidato da Clemente. Il leader del partito dopo laieri dei segretari regionali di Campania, Basilicata e Molise, oggi ha proceduto alladeiregionali di. Per ilè stato scelto come segretario regionale Sergio Zambon, già direttore del Centro per l’impiego di Pinerolo e di Rivoli, è stato a lungo amministratore locale a livello comunale e sovracomunale. Esponente di primo piano della cultura socialista torinese, con una forte e qualificata esperienza professionale presso il Comune di Torino negli anni ‘90. Già responsabile regionale della Uil per la formazione professionale. ...

