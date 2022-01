Verona, arriva Depaoli dalla Sampdoria (Di lunedì 3 gennaio 2022) Primo colpo di mercato dell‘Hellas Verona di Tudor che ha acquistato a titolo temporaneo dalla Sampdoria fino al termine della stagione, con diritto di opzione per l’acquisizione definitiva, il laterale Fabio Depaoli. Il calciatore trentino (115 presenze in Serie A) ha scelto il 29 come numero di maglia. Nella prima parte di questa stagione è sceso in campo in campionato in 6 occasioni oltre a 2 apparizioni in Coppa Italia. Al suo attivo – con esordio il 5 ottobre 2017 – anche 5 presenze e un gol con la Nazionale italiana Under 21. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 3 gennaio 2022) Primo colpo di mercato dell‘Hellasdi Tudor che ha acquistato a titolo temporaneofino al termine della stagione, con diritto di opzione per l’acquisizione definitiva, il laterale Fabio. Il calciatore trentino (115 presenze in Serie A) ha scelto il 29 come numero di maglia. Nella prima parte di questa stagione è sceso in campo in campionato in 6 occasioni oltre a 2 apparizioni in Coppa Italia. Al suo attivo – con esordio il 5 ottobre 2017 – anche 5 presenze e un gol con la Nazionale italiana Under 21. SportFace.

