Premier League 2021/2022: Manchester City invincibile, polemiche e fortuna nell'1-2 sull'Arsenal (Di sabato 1 gennaio 2022) Il Manchester City non si ferma più e vince in qualsiasi modo. Spesso dominando, stavolta giocando male e con tanta fortuna oltre ad alcuni aiuti arbitrali che indirizzano il risultato sull'1-2 contro l'Arsenal nel match della ventunesima giornata di Premier League 2021/2022. Guardiola batte l'allievo Arteta, ma se l'è vista brutta e ha chiuso il primo tempo sotto di un gol per effetto del piattone di Saka, che continua a farsi notare per le prestazioni dopo essere diventato un meme per la trattenuta di Chiellini. La prima frazione si chiude dunque con la squadra di casa in vantaggio e senza dubbio con pieno merito. Il peggiore in campo è l'arbitro, che non concede un rigore netto ai Gunners nel primo tempo e che nella ripresa è invece attentissimo nel concedere quello ...

