Panni bianchissimi in lavatrice | il trucco non è usare la candeggina

Leggi su pianetadonne.blog

(Di venerdì 24 dicembre 2021)in: senzaAvere capi sempredopo averli lavati ina volte sembra una vera impresa se non si utilizza. Inoltre questo prodotto non è affatto salutare è tossica sia per l’ambiente e fa molto male se viene respirata. Quindi non si dovrebbe usarla, se non in caso estremo. La soluzione ideale è quella di optare per metodi completamente naturali, non nocivi per l’ambiente e innocui per le persone. Ma che cosa può essere utilizzato per sostituire definitivamente la? Oggi vi riveliamo come fare per ottenere risultati strepitosi e altrettanto soddisfacenti. Vediamo nel dettaglio.in: senza ...