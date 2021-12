In casa droga e attrezzi spaccio, 19enne ai domiciliari (Di giovedì 23 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSorrento (Na) – “Ho due spinelli a casa” ma nascondeva oltre 200 grammi di “erba” e stecche di hashish. I carabinieri della sezione radiomobile di Sorrento stavano svolgendo un posto di controllo in Corso Italia quando hanno fermato un 19enne del posto a bordo di uno scooter. Il giovane era agitato e quando i militari gli hanno chiesto spiegazioni ha ammesso di tenere in casa due spinelli di marijuana. Nella sua camera da letto, però, i militari non hanno trovato spinelli ma otto involucri di “erba” per complessivi 215 grammi, due stecchette di hashish, un bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento delle dosi. In casa anche un tubo in metallo con impugnatura in legno utilizzato insieme al gas butano per estrarre il cosiddetto “olio di cannabis”. Il ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 23 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSorrento (Na) – “Ho due spinelli a” ma nascondeva oltre 200 grammi di “erba” e stecche di hashish. I carabinieri della sezione radiomobile di Sorrento stavano svolgendo un posto di controllo in Corso Italia quando hanno fermato undel posto a bordo di uno scooter. Il giovane era agitato e quando i militari gli hanno chiesto spiegazioni ha ammesso di tenere indue spinelli di marijuana. Nella sua camera da letto, però, i militari non hanno trovato spinelli ma otto involucri di “erba” per complessivi 215 grammi, due stecchette di hashish, un bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento delle dosi. Inanche un tubo in metallo con impugnatura in legno utilizzato insieme al gas butano per estrarre il cosiddetto “olio di cannabis”. Il ...

