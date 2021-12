Empoli vs Milan: scommesse, quote e pronostici (Di martedì 21 dicembre 2021) Empoli vs Milan, ecco le quote: Sul sito di Eurobet le scommesse Over 2.5 vengono quotate a 1.50. Sulle scommesse 1×2: Empoli vince @4.50, pareggio Empoli – Milan @3.85, Milan vince @1.75. Le quote più interessanti sui possibili marcatori per il Milan: Ibrahimovic @1.80 e Kessié @4.50. Il Milan ha perso soltanto una delle ultime nove sfide di Serie A contro l’Empoli (1-2, nell’aprile 2017, con Vincenzo Montella in panchina): completano il parziale quattro successi e quattro pareggi. Nelle ultime 30 sfide di Serie A contro squadre lombarde, l’Empoli ha ottenuto soltanto due successi (2-1 v Milan nel 2017 e 3-2 v Atalanta nel 2018): nove ... Leggi su footdata (Di martedì 21 dicembre 2021)vs, ecco le: Sul sito di Eurobet leOver 2.5 vengono quotate a 1.50. Sulle1×2:vince @4.50, pareggio@3.85,vince @1.75. Lepiù interessanti sui possibili marcatori per il: Ibrahimovic @1.80 e Kessié @4.50. Ilha perso soltanto una delle ultime nove sfide di Serie A contro l’(1-2, nell’aprile 2017, con Vincenzo Montella in panchina): completano il parziale quattro successi e quattro pareggi. Nelle ultime 30 sfide di Serie A contro squadre lombarde, l’ha ottenuto soltanto due successi (2-1 vnel 2017 e 3-2 v Atalanta nel 2018): nove ...

SkySport : ULTIM'ORA MILAN IBRAHIMOVIC NON CONVOCATO PER LA SFIDA ALL'EMPOLI Per lui sovraccarico al ginocchio #SkySport… - Eurosport_IT : ?????? Ottavi di finale #CoppaItalia: ?? Juventus ?? Sampdoria ?? Sassuolo ?? Cagliari ?? Napoli ?? Fiorentina ?? Atala… - OfficialASRoma : ????? ?? Milan-Roma: giovedì 6 gennaio, 18:30 ?? Roma-Juventus: domenica 9 gennaio, 18:30 ?? Roma-Cagliari: domenica 16… - MilanNewsit : Probabile formazione Milan: ad Empoli senza quattro attaccanti, ballottaggio sulla trequarti - MilanWorldForum : Le scelte di Pioli per Milan - Empoli. Formazioni da Sky QUI -) -