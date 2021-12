Grande Fratello Vip 6 | chi è il più votato secondo i sondaggi

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Il piùdelVip 6 Mancano poche ore al ritorno delVip 6 su Canale 5. Questa sera infatti va in onda una nuova puntata, che come sempre sarà piena di emozioni e colpi di scena. In questi giorni infatti abbiamo assistito all’ingresso di Alessandro Basciano, che ha già creato L'articolo proviene da Novella 2000.

Colet1Giampaolo : @TheBitchesAcc Sicuramente sta sparlando proprio perché Alessandro non se la fila e lei le sta sbavando dietro a ta… - Novella_2000 : #GFVip 6: Biagio, Miriana, Carmen, Gianmaria, Lulù, Manuel o Valeria e Giacomo? Ecco chi è il più votato secondo i… - novasocialnews : 'Grande Fratello Vip 6', Alessandro Basciano pazzo di Sophie Codegoni: 'Secondo me anche io le piaccio'…

Nella casa delVip c'è un grandissimo nervosismo che arriva da Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié. I due lo stanno esprimendo di continuo senza fare nulla per nasconderlo. Ma da cosa deriva questo loro ...Le fan di Soleil Sorge non hanno apprezzato certe parole pronunciate alVip da Miriana Trevisan, tanto da lanciarsi in un vortice di critiche contro l'ex ragazza di Non è la Rai, accusandola di essere misogina e incoerente. Ma che cosa sarà mai successo? ...Alessandro Basciano del GF Vip ne è sicuro: "Sophie Codegoni? Le piaccio” In queste ultime ore Alessandro Basciano e Giacomo Urtis hanno fatto una bella ...L’organizzazione dello spettacolo di Natale, sta creando aspre tensioni nella casa del Grande Fratello Vip 2021 ...