Ben Affleck rivela: «Se fossi rimasto con Jennifer Garner, berrei ancora» (Di giovedì 16 dicembre 2021) Dopo essere uscito allo scoperto e aver rivelato al mondo il suo ritorno di fiamma con Jennifer Lopez, Ben Affleck ha scelto di affrontare i fantasmi del suo passato e svelare scomode verità sul suo rapporto con l’ex moglie Jennifer Garner. Ospite all’Howard Stern Show, l’attore ha accettato di parlare della sua dipendenza dall’alcool, superata Leggi su vitadavips.myblog (Di giovedì 16 dicembre 2021) Dopo essere uscito allo scoperto e averto al mondo il suo ritorno di fiamma conLopez, Benha scelto di affrontare i fantasmi del suo passato e svelare scomode verità sul suo rapporto con l’ex moglie. Ospite all’Howard Stern Show, l’attore ha accettato di parlare della sua dipendenza dall’alcool, superata

Advertising

gianluigidellac : RT @badtasteit: #BenAffleck ha un parere diverso da Ridley Scott sul fallimento di The Last Duel, non incolpa i Millennial o gli smartphone… - stefano_gatto97 : RT @MediasetTgcom24: Ben Affleck: 'Se fossi rimasto con Jennifer Garner sarei ancora alcolizzato' #benaffleck - sararonca77 : @rand_vibration @Marvel @hawkeyeofficial @Giuseppe4te @vincentdonofrio @TheAcademy @netflix Dobbiamo vedere Daredev… - badtasteit : #BenAffleck ha un parere diverso da Ridley Scott sul fallimento di The Last Duel, non incolpa i Millennial o gli sm… - DeLuciaUnige : Agenzia Mastikazzi, Comunicato N. 136. Ben Affleck è convinto che l'unione con Jennifer Garner lo avrebbe portato all'alcolismo. -