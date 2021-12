Alimentazione: 5 cose da non fare assolutamente dopo mangiato (Di giovedì 16 dicembre 2021) Per una corretta e sana Alimentazione, ti suggeriamo 5 cose da non fare assolutamente dopo mangiato. Ecco cosa devi fare Quante volte è successo che, dopo un pranzo o una cena deliziosa (e abbondante) sono apparsi i famosi sensi di colpa per le conseguenze del proprio peso? Magari, per consolarci, ci siamo seduti sul divano L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 16 dicembre 2021) Per una corretta e sana, ti suggeriamo 5da non. Ecco cosa deviQuante volte è successo che,un pranzo o una cena deliziosa (e abbondante) sono apparsi i famosi sensi di colpa per le conseguenze del proprio peso? Magari, per consolarci, ci siamo seduti sul divano L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

DiTollaLuca : 'La felicità non viene dal possedere un gran numero di cose,ma deriva dall’orgoglio del lavoro che si fa.'… - RossoneroCinico : @Alessan74669609 Non necessariamente bagordi. Cose molto basiche. Ore e qualità del sonno. Cosa si mangia, quanto e… - busanjimin1310 : a mangiare più cose… inserire nuovi alimenti nella mia alimentazione che sono inimmaginabili ad oggi Chi sa. Sogno… - enzoblogger : @MentoreSiesto @mariaframpa @barbarab1974 Era una provocazione..Esistono cose che sono utili per la salute,ma non v… - Bolpa88 : Non capisco queste guerre tra tifosi le cose le vedono tutti,gli infortuni possono derivare da diversi fattori (cam… -