Variante Omicron | Fauci | Non sembra necessario booster specifico

Advertising

borghi_claudio : Eccesso di mortalità rispetto alla norma nella vaccinatissima e greenpassissima Olanda. La domanda è sempre quella:… - GassmanGassmann : Questo è il momento di seguire tutte le regole di sicurezza covid. La nuova variante #Omicron molto più contagiosa,… - amnestyitalia : Con il diffondersi della variante #Omicron, i leader degli stati ricchi continuano a ribadire l’importanza dei vacc… - GeMa7799 : Ecdc (UE): preoccupano casi Omicron tra i vaccinati, intensificare le vaccinazioni...“l’emergere della variante Omi… - FinoGinofino : RT @LVDA_Acid: Solo in Europa, politici e giornalisti lavaculi stanno facendo terrorismo sulla variante Omicron. Da Jerusalem Post 15-12-2… -

Ultime Notizie dalla rete : Variante Omicron

Dal Dottor Giovanni Ghirga riceviamo e pubblichiamo: “Le autorità sanitarie pubbliche in Danimarca e Norvegia lunedì hanno rilasciato proiezioni poco incoraggianti per l’imminente ondata della ...Politica - In Europa -7% infezioni e -3% nel numero di vittime del virus, ma il Vecchio continente resta l'area con l'incidenza più alta e il 65% dei contagi totali. Ma l'Africa continua a pesare sul ...