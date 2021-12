Quirinale, Spadafora a Conte: “Convochi i parlamentari, non può decidere in solitaria”. Fraccaro: “Frase su Berlusconi? Non l’avrei detta” (Di martedì 14 dicembre 2021) “Vedo che Giuseppe Conte spesso fa errori che come M5s abbiamo già fatto in passato. Invece deve ascoltare chi ha fatto la storia del Movimento, non si può archiviare per dire che ‘dobbiamo diventare un’altra cosa’. Questa storia va rivendicata con orgoglio”. A dirlo Vincenzo Spadafora, deputato pentastellato e già ministro per le politiche giovanili e lo sport nel Governo Conte II, nel corso della presentazione del suo libro ‘Senza riserve‘, edito da Solferino, presentato a Roma insieme al numero due della Lega, il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti e al titolare del dicastero della Cultura, il dem Dario Franceschini. In vista del passaggio delicato del voto per il Quirinale, Spadafora è tornato ad avvertire il presidente M5s: “Deve convocare quanto prima i deputati e senatori, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 14 dicembre 2021) “Vedo che Giuseppespesso fa errori che come M5s abbiamo già fatto in passato. Invece deve ascoltare chi ha fatto la storia del Movimento, non si può archiviare per dire che ‘dobbiamo diventare un’altra cosa’. Questa storia va rivendicata con orgoglio”. A dirlo Vincenzo, deputato pentastellato e già ministro per le politiche giovanili e lo sport nel GovernoII, nel corso della presentazione del suo libro ‘Senza riserve‘, edito da Solferino, presentato a Roma insieme al numero due della Lega, il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti e al titolare del dicastero della Cultura, il dem Dario Franceschini. In vista del passaggio delicato del voto per ilè tornato ad avvertire il presidente M5s: “Deve convocare quanto prima i deputati e senatori, ...

