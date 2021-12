“Le è caduta una banconota”. Così la banda dei Bancomat derubava inconsapevoli anziani: 12 colpi a segno (Di martedì 14 dicembre 2021) I carabinieri di Torino hanno sgominato una banda di ladri di Bancomat: agivano in quattro e riuscivano a sottrarre carta e denaro ad inconsapevoli anziani Si avvicinavano ad anziani intenti a effettuare un prelievo presso gli sportelli bancari e li derubavano sottraendo loro Bancomat o carte di credito. Un’ordinanza di custodia cautelare è stata notificata L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di martedì 14 dicembre 2021) I carabinieri di Torino hanno sgominato unadi ladri di: agivano in quattro e riuscivano a sottrarre carta e denaro adSi avvicinavano adintenti a effettuare un prelievo presso gli sportelli bancari e lino sottraendo loroo carte di credito. Un’ordinanza di custodia cautelare è stata notificata L'articolo NewNotizie.it.

Advertising

_Nico_Piro_ : #Afghanistan #7dicembre 'Il giorno in cui abbiamo perso tutto' è una frase che mi sto sentendo ripetere incontrando… - teddybeatlesday : forse vado a pattinare dopo tipo due anni, che ansia, speriamo che non mi sono dimenticata come si fa, l'ultima vol… - DonPino13 : Vi chiedo una preghiera per ringraziare Gesù. Sabato sera ho avuto una caduta, ho volato le scale, ma il mio angel… - AnnitaBenecchi : RT @AlessandroCere7: Una donna presa a manganellate a #Parigi. Ci hanno raccontato per mesi che votando la #LePen la #Francia sarebbe cadut… - zaralapn : @hanscast0rp Io la penso esattamente come te, è una caduta di stile finita in cafonata. Ma purtroppo era inevitabil… -