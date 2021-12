Socci scrive al Papa | ora sta dalla sua parte | Inaspettato cambio di posizione

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Ildi marcia del tuttodel giornalista cattolico dopo le lunghe critiche che non ha mai risparmiato in questi ultimi anni al. La scintilla che ha fatto ripensare lo scrittore è stato un discorso particolare del Pontefice in merito a uno dei temi più dibattuti delle ultime settimane. Per molti degli ultimi anni L'articoloal: ora stasuadiproviene da La Luce di Maria.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Socci scrive

La Luce di Maria

Chiin passato non ha lesinato critiche (anche troppo dure, talora con poca carità). Anni fa mi vidi arrivare una lettera autografa del papa che mi ringraziava per il mio libro e, fra le altre ...Chiin passato non ha lesinato critiche (anche troppo dure, talora con poca carità). Anni fa ... AntonioDa "Libero", 12 dicembre 2021 L'articolo GLI 85 ANNI DI PAPA BERGOGLIO: ...Il cambio di marcia del tutto inaspettato del giornalista cattolico dopo le lunghe critiche che non ha mai risparmiato in questi ultimi anni al Papa. La scintilla che ha fatto ripensare lo scrittore è ...