Inchiesta Autostrade, De Caro accusato dai Pm per una "soffiata" agli indagati (Di sabato 11 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiPer i Pm Umberto Del Basso De Caro sarebbe responsabile di una fuga di notizie che avrebbe spinto gli altri indagati ad assumere atteggiamenti più prudenti. Da qui la decisione degli inquirenti di iscrivere il deputato sannita del Pd nel registro degli indagati. Parliamo, evidentemente, dell'Inchiesta per corruzione, turbata libertà degli incanti ed emissione di fatture per operazioni inesistenti che ha portato giovedì mattina all'arresto di quattro persone: Antonio Bargone, presidente pro-tempore della Società Autostrada Tirrenica spa; Fulvio Rillo, imprenditore sannita; Gianpaolo Venturi, intermediario residente in Emilia Romagna; Vincenzo Voci, "contract manager" di Autostrade per l'Italia. E' stato "Il Fatto Quotidiano", ieri mattina, a dare la notizia del coinvolgimento ...

