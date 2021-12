GF Vip | Soleil contro Alex | «Te e Delia? Ho cose più serie a cui pensare»

(Di sabato 11 dicembre 2021) L'ultima puntata del GF Vip è stata particolarmente difficile perBelli, che ha visto le foto di sua moglieDuran che bacia un altro uomo. Al termine della diretta,Sorge e l'attore hanno avuto l'ennesima discussione e l'influencer italo-americana ha preso le distanze dal triangolo. GF Vip,: ennesima discussione post puntata Appena i riflettori della diretta si sono spenti,Sorge eBelli hanno avuto l'ennesima discussione. Motivo dell'attrito, ovviamente,Duran e la paparazzata che la ritrae tra le braccia di un altro uomo. L'attore, anche se in un primo momento ha fatto lo spavaldo, non ha preso per niente bene il tradimento. A suo dire, questi «gossip fake» non gli appartengono e non rientrano nel ...

Gf Vip 6, la mamma di Sophie Codegoni contro Soleil Sorge

Tra Delia Duran ed Alex Belli stanno succedendo cose che definire surreali potrebbe essere riduttivo. Lui bacia un'altra al GF) , lei bacia un altro a Milano: quindi? La conclusione logica è che in una simile situazione una coppia abbia almeno un confronto, forse l'ultimo, per spiegare a se stessa cosa sta ...Sta facendo il giro del web il video in cuiSorge avrebbe pronunciato una bestemmia in inglese: in molti hanno chiesto la squalifica. La concorrente del GFSorge è finita al centro delle polemiche social dopo una presunta bestemmia pronunciata in inglese : sconfortata dopo aver saputo che il programma andrà avanti fino al 14 marzo 2021, l'ex ...Francesca Cipriani, Jessica Selassié, Sophie Codegoni e Miriana Trevisan sono d'accordo nel ritenere scorretto il comportamento di Soleil Sor ...Sta facendo il giro del web il video in cui Soleil Sorge avrebbe pronunciato una bestemmia in inglese: in molti hanno chiesto la squalifica.