Zingaretti: sono ottimista su zona gialla, Lazio non ci tornerà (Di venerdì 10 dicembre 2021) Roma – “Se il Lazio rischia di tornare in zona gialla? Dipende da noi, ma sono ottimista e credo che non ci arriveremo. Questa zona gialla non sarebbe neanche una tragedia, perché si tratta di mettere la mascherina all’aperto, ma per non tornare in zona gialla dico usiamo comunque la mascherina anche all’aperto quando c’è affollamento”. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, nel corso di un’intervista durante la trasmissione ‘Oggi è un altro giorno’, su Rai Uno. Per quanto riguarda i vaccini per i bimbi sopra i 5 anni, “il 13 apriamo le prenotazioni e dal 16 iniziano le vaccinazioni, ci sono 70 siti di vaccinazione pediatrica. Faccio un appello alle mamme e ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 10 dicembre 2021) Roma – “Se ilrischia di tornare in? Dipende da noi, mae credo che non ci arriveremo. Questanon sarebbe neanche una tragedia, perché si tratta di mettere la mascherina all’aperto, ma per non tornare indico usiamo comunque la mascherina anche all’aperto quando c’è affollamento”. Lo ha detto il presidente della Regione, Nicola, nel corso di un’intervista durante la trasmissione ‘Oggi è un altro giorno’, su Rai Uno. Per quanto riguarda i vaccini per i bimbi sopra i 5 anni, “il 13 apriamo le prenotazioni e dal 16 iniziano le vaccinazioni, ci70 siti di vaccinazione pediatrica. Faccio un appello alle mamme e ...

